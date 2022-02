Course La Breizh’Asia au Zooparc de Trégomeur Trégomeur, 27 mars 2022, Trégomeur.

Course La Breizh’Asia au Zooparc de Trégomeur Trégomeur

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 13:30:00

Trégomeur Côtes d’Armor Trégomeur

Qui n’a jamais rêvé de courir proche des lions, des tigres ? Personne ? Étonnant…

C’est toutefois ce que nous allons vous proposer le dimanche 27 Mars 2022.

Alors venez nombreux participer à la course “Breizh’Asia”, au cœur du zoo de Trégomeur !

LA COURSE :

La Breizh’Asia est une course de 10 km en solo ou en duo à travers l’actuel zoo et au détour des allées de l’ancien zoo, fermé au public dans les années 2000.

C’est aussi la première course organisée par et dans le parc.

– Le départ des 10km aura lieu à 10h15 dans le parc. Il sera suivi de courses enfants

– La participation à cette course est de 11€/16€ pour les relais mixtes en s’inscrivant sur le site https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/1949/breizh-asia-3/2022

– Possibilité de s’inscrire sur place le jour même dès 8h30 pour 13€ (en fonction des places disponibles).

– Retrait des dossards dès le 23 mars à 8h30 sur place le jour J

Trois courses enfants auront également lieu.

La totalité des fonds récoltés sera reversée à des associations de protection d’espèces locales que le parc soutient : LPO îlegrande, Boules épiques, Piafs

OUVERTURE DU PARC LE DIMANCHE : entrée au parc avant 13h30 à 5€ !

Exceptionnellement, pour les supporters désireux de voir au plus près la course le dimanche matin, le prix d’entrée au parc sera de 5€, argent reversé aux associations. (Habituellement 16€40 adultes et 11€40 enfants).

A la fin de la course, les coureurs pourront bien sûr rester visiter le parc jusqu’à sa fermeture à 17H30.

Ouverture de la course à 400 coureurs pour cette troisième édition.

accueil@zoo-tregomeur.com +33 2 96 79 01 07

Qui n’a jamais rêvé de courir proche des lions, des tigres ? Personne ? Étonnant…

C’est toutefois ce que nous allons vous proposer le dimanche 27 Mars 2022.

Alors venez nombreux participer à la course “Breizh’Asia”, au cœur du zoo de Trégomeur !

LA COURSE :

La Breizh’Asia est une course de 10 km en solo ou en duo à travers l’actuel zoo et au détour des allées de l’ancien zoo, fermé au public dans les années 2000.

C’est aussi la première course organisée par et dans le parc.

– Le départ des 10km aura lieu à 10h15 dans le parc. Il sera suivi de courses enfants

– La participation à cette course est de 11€/16€ pour les relais mixtes en s’inscrivant sur le site https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/1949/breizh-asia-3/2022

– Possibilité de s’inscrire sur place le jour même dès 8h30 pour 13€ (en fonction des places disponibles).

– Retrait des dossards dès le 23 mars à 8h30 sur place le jour J

Trois courses enfants auront également lieu.

La totalité des fonds récoltés sera reversée à des associations de protection d’espèces locales que le parc soutient : LPO îlegrande, Boules épiques, Piafs

OUVERTURE DU PARC LE DIMANCHE : entrée au parc avant 13h30 à 5€ !

Exceptionnellement, pour les supporters désireux de voir au plus près la course le dimanche matin, le prix d’entrée au parc sera de 5€, argent reversé aux associations. (Habituellement 16€40 adultes et 11€40 enfants).

A la fin de la course, les coureurs pourront bien sûr rester visiter le parc jusqu’à sa fermeture à 17H30.

Ouverture de la course à 400 coureurs pour cette troisième édition.

Trégomeur

dernière mise à jour : 2022-02-10 par