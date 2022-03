Course KORRIKA Bidart, 9 avril 2022, Bidart.

Course KORRIKA Bidart

2022-04-09 21:34:00 – 2022-04-09

Bidart Pyrénées-Atlantiques

La Korrika est une course-relais qui parcourt le Pays Basque durant 11 jours et 10 nuits sans interruption.

Durant la course, les coureurs portent un témoin transmis de main en main à chaque kilomètre, à l’intérieur duquel se trouve un message rendu public à l’arrivée.

C’est devenu l’une des manifestations populaires les plus importantes en faveur de la langue basque par le nombre de personnes qui y participent.

Elle est organisée par AEK, la coordination des cours de basque aux adultes et a un double objectif :

– étendre et renforcer la mobilisation des habitants du Pays Basque en faveur de la langue basque;

– collecter les fonds nécessaires au développement des centres d’apprentissage de la langue aux adultes.

La 22ème édition aura lieu du 31 mars au 10 avril.

Elle passera à Bidart le samedi 9 avril à 21h34.

KORRIKA BADATOR !

Hitzekin

KORRIKA-AEK

Bidart

dernière mise à jour : 2022-02-09 par