Course internationale de chiens de traineau Bischwiller, 13 novembre 2021, Bischwiller.

Course internationale de chiens de traineau 2021-11-13 – 2021-11-13

Bischwiller Bas-Rhin Bischwiller

Amateurs de chien s et de sport, venez assister à l’ambiance canine et sportive de notre course internationale de chiens de traineau.

Dans un espace forestier, venez encourager les mushers et admirer la bravoure de leurs complices à 4 pattes.

Plusieurs courses s’enchaîneront : cani-cross, cani-VTT, trottinette 1 et 2 chiens, kart 4, 6 et 8 chiens.

Attention : éviter la présence de chiens de compagnie, ou alors les tenir obligatoirement en laisse.

+33 6 87 34 50 70

dernière mise à jour : 2021-10-01 par Commune de Bischwiller