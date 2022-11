Course hippique : Trot premium, 23 mai 2022, .

Course hippique : Trot premium



2022-05-23 – 2022-05-23

Affectueusement appelé “le Petit Vincennes de Picardie », l’Hippodrome d’Amiens a pour particularité de “courir” en nocturne, au trot et au galop lors de ses 26 réunions annuelles.

Classé Pôle Régional, il accueille à ce titre des courses PMU d’envergure nationale et internationale. Situé au cœur de la ville, le site bénéficie d’une infrastructure remarquable, d’accès très facile, avec deux pistes éclairées, un parking pour 2 000 voitures, un restaurant panoramiques de 400 couverts, deux bars et des manèges pour enfants.

Le jockey et son cheval illuminent la piste à chaque rendez-vous pour le plus grand plaisir du public. Et puisque rien ne peut remplacer les sensations que procure l’animation d’une course, l’Hippodrome d’Amiens souhaite faire partager cet amour du sport et du spectacle au plus grand nombre.

Affectueusement appelé “le Petit Vincennes de Picardie », l’Hippodrome d’Amiens a pour particularité de “courir” en nocturne, au trot et au galop lors de ses 26 réunions annuelles.

Classé Pôle Régional, il accueille à ce titre des courses PMU d’envergure nationale et internationale. Situé au cœur de la ville, le site bénéficie d’une infrastructure remarquable, d’accès très facile, avec deux pistes éclairées, un parking pour 2 000 voitures, un restaurant panoramiques de 400 couverts, deux bars et des manèges pour enfants.

Le jockey et son cheval illuminent la piste à chaque rendez-vous pour le plus grand plaisir du public. Et puisque rien ne peut remplacer les sensations que procure l’animation d’une course, l’Hippodrome d’Amiens souhaite faire partager cet amour du sport et du spectacle au plus grand nombre.

dernière mise à jour : 2022-03-21 par