Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Landes, Mont-de-Marsan Course hippique – plat Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Mont-de-Marsan

Course hippique – plat Mont-de-Marsan, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Mont-de-Marsan. Course hippique – plat 2021-07-21 13:00:00 – 2021-07-21 Hippodrome des Grands Pins 1018 Avenue de l’Hippodrome

Mont-de-Marsan Landes Course plate Informations pratiques :

– Entrée gratuite

– 500 places assises

– Programme de courses 1€

– Animation gratuite pour les enfants

– Parking gratuit

– Restauration sur place ATTENTION : Les horaires sont renseignés à titre informatif et sont susceptibles d’être modifiés par France Galop dans les jours précédant la réunion. Pour avoir l’horaire exact, consultez l’événement dédié à la réunion sur notre page Facebook ou sur le site de France Galop. Course plate Informations pratiques :

– Entrée gratuite

– 500 places assises

– Programme de courses 1€

– Animation gratuite pour les enfants

– Parking gratuit

– Restauration sur place ATTENTION : Les horaires sont renseignés à titre informatif et sont susceptibles d’être modifiés par France Galop dans les jours précédant la réunion. Pour avoir l’horaire exact, consultez l’événement dédié à la réunion sur notre page Facebook ou sur le site de France Galop. +33 5 58 75 15 75 Course plate Informations pratiques :

– Entrée gratuite

– 500 places assises

– Programme de courses 1€

– Animation gratuite pour les enfants

– Parking gratuit

– Restauration sur place ATTENTION : Les horaires sont renseignés à titre informatif et sont susceptibles d’être modifiés par France Galop dans les jours précédant la réunion. Pour avoir l’horaire exact, consultez l’événement dédié à la réunion sur notre page Facebook ou sur le site de France Galop. Hippodrome des Grands Pins dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mont-de-Marsan Étiquettes évènement : Autres Lieu Mont-de-Marsan Adresse Hippodrome des Grands Pins 1018 Avenue de l'Hippodrome Ville Mont-de-Marsan lieuville 43.91759#-0.51253

Évènements liés