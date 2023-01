Course Gentleman Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes Saint-Loup-des-Chaumes Catégories d’Évènement: Cher

Cher Saint-Loup-des-Chaumes Chaque équipe remportera une coupe et un trophée et des bouquets seront remis à la meilleure équipe parmi 5 catégories. Vin d’honneur prévu par l’association après la remise des récompenses. Le Gentleman est une course contre-la-montre par équipe de deux coureurs ouverte à tous, licenciés de toutes fédérations et non-licenciés sur un parcours d’un vingtaine de km aux alentours de Châteauneuf-sur-Cher, Bigny-Vallenay et au départ de St Loup des Chaumes. Saint-Loup-des-Chaumes

