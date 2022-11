Course Florian Berton – 2ème édition Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Course Florian Berton – 2ème édition Aix-en-Provence, 11 décembre 2022, Aix-en-Provence. Course Florian Berton – 2ème édition

Les Milles Stade Laurent Réquier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Stade Laurent Réquier Les Milles

2022-12-11 09:30:00 09:30:00 – 2022-12-11

Stade Laurent Réquier Les Milles

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 10 14 L’association Les Milles Events, organisatrice de la course, prévoit en effet de verser un euro par inscription à l’association Le Point Rose, qui accompagne les personnes confrontées à la fin de vie d’un enfant.



Le départ est prévu à 9h30 au stade Laurent Réquier aux Milles.

Deux circuits de 6 et 10 kilomètres ainsi qu’une marche et un challenge entreprise seront proposés.

L’événement est ouvert aux plus de 16 ans.



Buffet à l’arrivée et récompenses. 2ème édition de la course Florian Berton qui va permettre de contribuer à une œuvre caritative et rendre hommage à Florian Berton, ce jeune Millois décédé en 2019 dans un tragique accident de ski. Kms Stade Laurent Réquier Les Milles Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Stade Laurent Réquier Les Milles Ville Aix-en-Provence lieuville Stade Laurent Réquier Les Milles Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Course Florian Berton – 2ème édition Aix-en-Provence 2022-12-11 was last modified: by Course Florian Berton – 2ème édition Aix-en-Provence Aix-en-Provence 11 décembre 2022 aix en provence Bouches-du-Rhne Les Milles Stade Laurent Réquier Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône