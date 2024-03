COURSE ET MARCHE SOLIDAIRE Mouzillon, dimanche 5 mai 2024.

COURSE ET MARCHE SOLIDAIRE Mouzillon Loire-Atlantique

Venez nombreux partager un moment de sport, de solidarité et de convivialité ! Trois parcours seront proposés pour tous les niveaux. Les fonds récoltés seront reversés à des personnes en situation de handicap dans le besoin.

PARCOURS 15 km,10 km & 5 km :

► 15 km est ouvert aux coureurs et aux marcheurs (départ à 9h30)

► 10 km est ouvert aux coureurs et aux marcheurs (départ à 10h)

► 5 km est ouvert aux coureurs et aux marcheurs (départ à 10h30)

️Les parcours passent par des chemins et des routes, prévoyez des chaussures adaptées.

⚠️Un certificat médical de moins d’un 1 an est obligatoire pour les coureurs.

Merci de vous présenter 1h avant le début de la course. 5 5 EUR.

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

Complexe de la Prée

Mouzillon 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

