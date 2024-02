Course et marche solidaire Route de Saint-Michel de Castelnau Beauziac, mercredi 13 mars 2024.

Course & marche solidaire Center Parcs.

« Mars bleu » est le mois dédié au dépistage du cancer colorectal. Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue Contre le Cancer 47.

Marche de 3km & course de 2, 3 ou 8 km. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 14:00:00

fin : 2024-03-13

Route de Saint-Michel de Castelnau Center Parcs Les Landes de Gascogne

Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

