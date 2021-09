Toulouse Base de sports et de loisirs des Argoulets Haute-Garonne, Toulouse Course et marche : Je me ligue contre le cancer Base de sports et de loisirs des Argoulets Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Course et marche : Je me ligue contre le cancer Base de sports et de loisirs des Argoulets, 3 octobre 2021, Toulouse. Course et marche : Je me ligue contre le cancer

Base de sports et de loisirs des Argoulets, le dimanche 3 octobre à 08:00

### 7ème édition de la course “Je Me ligue contre le cancer” **Dans le cadre d'[Octobre rose](https://www.cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose), le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein et ceux liés aux papillomavirus ** Après une édition virtuelle en 2020, la course « Je me Ligue contre le cancer » aura lieu le dimanche 3 octobre aux Argoulets. Elle est ouverte à toutes et tous petits et grands, en famille, entre amis ou collègues, sportifs ou non ! L’objectif de la Ligue contre le cancer 31, son organisatrice, est de rassembler 4 500 participants et 50 000 € au profit de la lutte contre le cancer du sein et ceux liés aux papillomavirus. Après une année d’événements virtuels, la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne renoue avec le réel : la 7e édition de la manifestation « Je me Ligue contre le cancer » se déroulera sur la base de loisirs des Argoulets le dimanche 3 octobre. S’adressant au tout public, l’événement propose plusieurs épreuves au choix : marche, courses pour les adultes, course pour les enfants et randonnée moto. Au programme, animations, stands partenaires et espace prévention car outre la collecte de dons, l’événement permet aussi la sensibilisation du public aux méthodes de prévention : palpation des seins, dépistage organisé, vaccination contre le cancer du col de l’utérus… _Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le Cancer 31 pour financer ses différentes missions (financement de la recherche médicale, accompagnement des patients, actions de prévention et promotion des dépistages)._ ### Programme Un échauffement collectif aura lieu avant chaque épreuve. * 8h : Ouverture du village au public * 9h30 : Départ course 10km (non chronométrée) * 11h30 : Départ course 5 km (non chronométrée) * 13h : Départ rando moto dans les alentours de Toulouse animée par l’association [“Une rose, Un espoir “](https://www.uneroseunespoir.com) * 13h30 : Départ 1km course enfant * 14h15 : Départ Marche 5km Le format virtuel de l’an passé ayant remporté du succès, il sera également possible de participer à distance (course ou marche sans limite de distance), à réaliser entre le vendredi et le dimanche où que l’on soit. **![]()** ### Plus d’infos Modalités d’inscription et tarifs sur le site du [Comité Haute-Garonne de la Ligue contre le cancer](https://jemeliguecontrelecancer31.net) ![]() ### Infos pratiques * Lieu : Gymnase des Argoulets (derrière la Maison du Judo), 50 chemin Cassaing * Chaque participant devra présenter obligatoirement un [pass sanitaire](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire) * Le port du masque sera obligatoire sur le village de course, avant le franchissement de la ligne de départ et dès le passage de la ligne d’arrivée. * Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des restrictions sanitaires en vigueur liées à la Covid-19. En cas d’impossibilité de se rassembler, la participation à distance sera proposée. Pas de remboursement possible. * Pas de consigne prévue sur le village * Pas de parking disponible : les transports en commun sont à privilégier.

De 5 à 13€

Sports Base de sports et de loisirs des Argoulets 44 Rue Louis Plana, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T08:00:00 2021-10-03T15:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Base de sports et de loisirs des Argoulets Adresse 44 Rue Louis Plana, 31500 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Base de sports et de loisirs des Argoulets Toulouse