Herault EUR 9 La 8e édition de la course caritative “Envolez-Vous”, se tiendra le 26 février 2023 au départ du Bassin Jacques Coeur ! Envolez-vous est une course solidaire organisée par le Montpellier Athletic Running Club (MARC) en soutien à l’association ENVOL, qui mène des actions en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap via la pratique du sport. Les coureurs sont invités à s’inscrire sur le site www.envolez-vous.info sur lequel ils trouveront également toutes les informations sur la course. Plusieurs parcours disponibles : ►Course enfants autour du bassin Jacques Coeur à 10h (1€)

►Course adaptée aux personnes polyhandicapées autour du bassin Jacques Coeur à 10h30

►Course de 11km ouverte aux joëlettes à 11h (12€)

►Course de 5 km ouverte aux personnes en fauteuil à 11h (9€) Les dossards sont à retirer exclusivement au magasin Foulées (8 rue de la République à Montpellier) le samedi 26 février entre 14h et 19h. Aucune inscription ne sera prise en compte le jour-j (hormis les courses enfants). Bon à savoir : un certificat médical de moins de un an ou une licence FFA sont demandés pour les courses à pied, au moment de l’inscription. Tout le monde peut participer à cet événement sportif, solidaire et familial. La 8e édition de la course caritative “Envolez-Vous”, se tiendra le 26 février 2023 au départ du Bassin Jacques Coeur ! envolez.vous34@free.fr https://www.envolez-vous.info/ Montpellier

