COURSE ENVOLEZ-VOUS Montpellier, dimanche 25 février 2024.

La 9e édition de la course caritative « Envolez-Vous », se tiendra le 25 février 2024 au départ du Bassin Jacques Coeur !

Envolez-vous est une course solidaire organisée par le Montpellier Athletic Running Club (MARC) en soutien à l’association ENVOL, qui mène des actions en faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap via la pratique du sport.

Les coureurs sont invités à s’inscrire sur le site www.envolez-vous.info sur lequel ils trouveront également toutes les informations sur la course.

Plusieurs parcours disponibles

4 courses sont au programme

– 10h course enfants

– 10h30 course adaptée

– 11h courses inclusives de 5km et 11km, mélangeant coureur.ses valides et porteur.euses de handicap.

Tout le monde peut participer à cet événement sportif, solidaire et familial.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25

fin : 2024-02-25

Bassin Jacques Coeur

Montpellier 34000 Hérault Occitanie envolez.vous34@free.fr

