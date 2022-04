Course “Enfants sans cancer city” 2022 Esplanade de La Défense Puteaux Catégories d’évènement: île de France

Puteaux

Course “Enfants sans cancer city” 2022 Esplanade de La Défense, 19 mai 2022, Puteaux. Le jeudi 19 mai 2022

de 11h00 à 15h00

. payant

Pour accélérer la recherche, rendez-vous le jeudi 19 mai 2022. Participez à la 3e édition de cette course solidaire et engagée d’une heure à la Défense sur la pause déjeuner. Imagine for Margo, est une association reconnue d’intérêt général, qui lutte contre le cancer des enfants et organise les courses Enfants sans Cancer. Engagez-vous et donnez un peu de votre en temps pour un belle cause. Programme : 11h : Ouverture du village et début des animations, retrait des dossards

12h30 : Séance d’échauffements avec des coachs sportifs,

13h : Départ de la course (5 ou 10km) ou marche (5km),

14h : Séance d’étirements avec des coachs sportifs,

14h10 : Remise des prix des meilleures collectes, discours, remise du chèque

15h : Fin de l’évènement Esplanade de La Défense Esplanade de La Défense 92800 Puteaux Contact :

Illustration officielle événement Enfant sans cancer

