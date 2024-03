Course Enfant Pays de Belvès, samedi 20 juillet 2024.

Course Enfant Pays de Belvès Dordogne

Course enfant

A l’occasion du trail semi-urbain de Belvès

Départ 18h30 sous la halle

récompense pour chaque participant

Autotrisation parentale seulement

Course 6-9 ans 800 m

Course 9-12 ans 1.2 km 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 18:30:00

fin : 2024-07-20

halle

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine clubathletiquebelvesois@gmail.com

L’événement Course Enfant Pays de Belvès a été mis à jour le 2024-03-02 par Périgord Noir Vallée Dordogne