Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Vigneulles-lès-Hattonchâtel Meuse Course organisée par les élèves de Terminale MDM avec l’aide du personnel ainsi que des administrateurs, à l’occasion des portes ouvertes de la MFR de Vigneulles. Restauration et buvette.

Date limite de réservation : 20 mars 2022 audrey.rolland@mfr-vigneulles.com +33 7 77 06 06 33 Pixabay

