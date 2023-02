Course en caisse à savon – 1re édition Plurien Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Cotes-d’Armor L’amicale laïque organise sa première course de caisses à savon le samedi 1er avril, rue de Diane. Le circuit fermé de 600 mètres sera totalement sécurisé, protégé et encadré par des bénévoles. Toute personne souhaitant construire une caisse à savon est la bienvenue, mais devra se soumettre à un cahier des charges très détaillé qui leur sera remis à l’inscription. L’amicale laïque cherche des bénévoles souhaitant donner de l’aide pour organiser cet évènement. amicalelaique.plurien@gmail.com +33 6 46 73 97 02 Plurien

