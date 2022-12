Course eet marche de Noël Bazas, 18 décembre 2022, Bazas .

Course eet marche de Noël

2 Place de la Cathédrale Place de la Cathédrale Bazas Gironde Place de la Cathédrale 2 Place de la Cathédrale

2022-12-18 09:30:00 – 2022-12-18 12:00:00

Place de la Cathédrale 2 Place de la Cathédrale

Bazas

Gironde

> DISTANCES ET TARIFS

– Course 10km, Cadet(te)s à Masters, 10€ (+1€) inscription via Protiming, 13€ sur place

– Course 5km, Cadet(te)s à Masters, 8€ (+1€) inscription via Protiming, 10€ sur place

– Course 3,8km, Minimes, gratuit

– Marche 5km, Minimes à Masters, 8€ (+1€) inscription via Protiming, 10€ sur place, gratuit pour la catégorie Minime, les Benjamin(e)s sont accepté(e)s accompagné(e)s

– Courses enfants Eveil Athlé, Poussin(e)s et Benjamin(e)s sont gratuites

> HORAIRES DE DEPART

– Courses enfants : 1er départ à 9h30 avec les Eveils Athlé

– Courses 5km et 10km : 10h30

– Course 3,8km,Minimes : 10h35

– Marche 5km : 10h40

> RETRAIT DES DOSSARDS

– Sous la Halle de la Mairie accessible depuis la Place de la Cathédrale

> INFORMATIONS DIVERSES

– Ravitaillements après l’arrivée,

– Douches aux vestiaires du stade Castagnoles

– Nombreuses récompenses

