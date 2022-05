Course du Val de Serre 2022 Grandrieux Grandrieux Catégories d’évènement: 02360

Grandrieux

Course du Val de Serre 2022 Grandrieux, 2 juillet 2022, Grandrieux. Course du Val de Serre 2022 Grandrieux

2022-07-02 08:00:00 – 2022-07-02 00:00:00

Grandrieux 02360 Grandrieux 4 4 7 LES ÉPREUVES :

Course n° 1 :

Lieu de départ : Montcornet

Distance : 14, 180 km

Départ : 10h00

Prix inscription : 7 €

Catégories : Cadets, Juniors, Espoirs, Séniors, Vétérans. Course n° 2 :

Lieu de départ : Grandrieux

Distance : 5 km

Départ : 12h30

Prix inscription : 4 €

Catégories : A partir de Minimes. LES ÉPREUVES :

Course n° 1 :

Lieu de départ : Montcornet

Distance : 14, 180 km

Départ : 10h00

Prix inscription : 7 €

Catégories : Cadets, Juniors, Espoirs, Séniors, Vétérans. Course n° 2 :

Lieu de départ : Grandrieux

Distance : 5 km

Départ : 12h30

Prix inscription : 4 €

Catégories : A partir de Minimes. tactassociation@gmail.com +33 3 23 98 50 39 LES ÉPREUVES :

Course n° 1 :

Lieu de départ : Montcornet

Distance : 14, 180 km

Départ : 10h00

Prix inscription : 7 €

Catégories : Cadets, Juniors, Espoirs, Séniors, Vétérans. Course n° 2 :

Lieu de départ : Grandrieux

Distance : 5 km

Départ : 12h30

Prix inscription : 4 €

Catégories : A partir de Minimes. OT du Pays de Thiérache

Grandrieux

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 02360, Grandrieux Autres Lieu Grandrieux Adresse Ville Grandrieux lieuville Grandrieux Departement 02360

Grandrieux Grandrieux 02360 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grandrieux/

Course du Val de Serre 2022 Grandrieux 2022-07-02 was last modified: by Course du Val de Serre 2022 Grandrieux Grandrieux 2 juillet 2022 02360 Grandrieux

Grandrieux 02360