Course du Rabseppi Vœgtlinshoffen, 16 juillet 2022, Vœgtlinshoffen.

Course du Rabseppi

rue du Hatschbourg Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

2022-07-16 18:00:00 – 2022-07-16

Vœgtlinshoffen

Haut-Rhin

Un magnifique terrain de jeu vous attends, entre la fraicheur de la foret et la beauté du vignoble et de son panorama, une course unique à ne pas manquer ! 15,4 km et 490m de dénivelé positif pour cette nouvelle édition du trail du Rabseppi.

Un magnifique terrain de jeu vous attends, entre la fraicheur de la foret et la beauté du vignoble et de son panorama, une course unique à ne pas manquer ! 15,4 km et 490m de dénivelé positif pour cette nouvelle édition du trail du Rabseppi.

+33 6 07 06 57 79

Un magnifique terrain de jeu vous attends, entre la fraicheur de la foret et la beauté du vignoble et de son panorama, une course unique à ne pas manquer ! 15,4 km et 490m de dénivelé positif pour cette nouvelle édition du trail du Rabseppi.

Vœgtlinshoffen

dernière mise à jour : 2022-07-08 par