68420 Vœgtlinshoffen Une course panoramique et de découverte des Grands Crus. Un parfait condensé entre plaine, vignes, forêts et montagnes avoisinantes. De surcroit de magnifiques vues sur la plaine d’ Alsace s’ offriront aux athlètes. Après course : démarrage de la fête du village : restauration, soirée dansante, feux d’artifice. Repas offert aux coureurs. Un magnifique terrain de jeu vous attends, entre la fraicheur de la foret et la beauté du vignoble et de son panorama, une course unique à ne pas manquer ! 15,4 km et 490m de dénivelé positif pour cette nouvelle édition du trail du Rabseppi. +33 6 07 06 57 79 Vœgtlinshoffen

