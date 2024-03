Course du printemps Jardin Robinson d’Avully Genève, samedi 23 mars 2024.

Course du printemps Au Jardin Robinson d’Avully Samedi 23 mars, 14h00 Jardin Robinson d’Avully

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:30:00+01:00

Grande course à pied du printemps.

En famille, entre amis, en solo venez vous amusez et vous dépensez lors d’une superbe course.

Inscription en ligne ou sur place avant 13h00.

Jardin Robinson d’Avully Chemin des Bachères Genève 1237 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://jrcravully.ch/ »}]

