Course du Père Noël « La Cantilienne » Chantilly

Chantilly Oise Chantilly Pour faire la fête avant les fêtes avec des centaines de coureurs déguisés en Père et Mère Noël, participez à la course familiale de Noël « La Cantilienne ».

Les organisateurs ont tout prévu avec des lots à gagner.

Un seul parcours de 5,5 km autour de l’hippodrome en passant par le Château. À partir de 13 ans. Port de la frontale obligatoire.

Animation Zumba à 17h30 pour s’échauffer !!!

chantillyathle@gmail.com http://www.ville-chantilly.fr/

