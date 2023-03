COURSE DU NOITEL Salle des fêtes Chanteraine Chanteraine Catégories d’Évènement: Chanteraine

Meuse Chanteraine Marche, marche nordique, course jeunes.

Nouveau : trail de 22 km.

Inscription sur protiming. +33 6 85 23 35 20 Salle des fêtes Oey Chanteraine

