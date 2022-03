Course du Menhir – Landavran/Val d’Izé Landavran Landavran Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Landavran

Course du Menhir – Landavran/Val d’Izé Landavran, 19 mars 2022, Landavran. Course du Menhir – Landavran/Val d’Izé Landavran

2022-03-19 – 2022-03-19

Landavran Ille-et-Vilaine Landavran [PREMIERE ÉDITION] La Course du Menhir de Landavran / Val d’Izé

Plusieurs courses au choix :

Course 9 km départ à 15h : départ au stade de Landavran direction chemin du Verger, pour descendre l’Orière, direction le Breil pour aller à La Mare aux Bauds. Vous prendrez direction le Bois Péan pour empruntez une partie du GR 37 en direction de Landavran. Vous remontrez en direction du Menhir pour prendre le chemin du Chat Trousse avant de revenir au stade Course 16 km départ à 14h30 : départ du stade de Landavran direction chemin du Verger , vous prendrez une partie du GR 37 pour aller sur Vald’izé. Vous traverserez son bourg pour remonter sur le GR 37, traversé du Ruisseau de Palet, vous passerez au milieu d’une ferme direction La Chaîne. Passage sous le boviduc direction le ruisseau de Corbane. Avant de remonter en haut de l’Orière ( vue sur le barrage). Vous reprendrez le chemin du Verger avant de prendre le chemin du Chat Trousse en direction du Menhir avant de revenir au stade Course 24 km, départ à 14h : départ du stade de Landavran direction chemin du Chat trousse, passage devant le Menhir vous prendrez ensuite une partie de la D305 direction Vald’izé. Vous traverserez son bourg pour remonter sur le GR37, traversé du Ruisseau de Palet, vous passerez au milieu d’une ferme avant de partir sur Montreuil S/Pérouse et sa carrière. Vous passerez derrière le terrain de foot pour descendre vers le bourg, vous passerez au dessus du ruisseau de La Cantache, devant la mairie avant de remonter vers La Pelleterie pour un retour sur Landavran. Passage sous le boviduc direction le ruisseau de Corbane avant de remonter en haut de l’Orière (vue sur le barrage) puis direction Le Verger avant de revenir au stade Organisé par la RTLV . Collation à l’arrivée. Inscription obligatoire; Clôture https://www.klikego.com/inscription/course-du-menhir-2022/running-course-a-pied/1636749592253-1 [PREMIERE ÉDITION] La Course du Menhir de Landavran / Val d’Izé

Plusieurs courses au choix :

