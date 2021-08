Villeparisis Gymnase Aubertin Villeparisis Course du grand V Gymnase Aubertin Villeparisis Catégorie d’évènement: Villeparisis

Gymnase Aubertin, le dimanche 19 septembre à 00:00 Le départ se fera au niveau du gymnase Aubertin à 7h30. 3 circuits routes 50, 85 ou 110 kms ;

4 circuits VTT 30,40 50 ou 60 kms ;

Circuit découverte VTT de 15 kms. Les mineurs de moins de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés sur l’ensemble du parcours par un adulte inscrit sur le même circuit.

Le GRAND V est une randonnée qui ne fait l’objet d’aucun classement : aucun chronométrage ne sera effectué.

Le GRAND V n’est pas considéré comme une compétition liée à la vitesse.

Les participants devront donc se comporter en randonneurs et non en compétiteurs, en observant la plus grande prudence sur les chemins et lors des traversées de routes. Le GRAND V est une randonnée ouverte à tous les participants, de tous âges, licenciés de toutes les fédérations, ainsi qu’aux non-licenciés. Gymnase Aubertin 67 rue de Ruzé Villeparisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00

