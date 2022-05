Course d’orientation Trépail Trépail Catégories d’évènement: Marne

Trépail Marne Trépail ASO Sillery organise depuis Trépail, en forêt domaniale et communale, une course d’orientation longue distance. Des circuits pour tous, licenciés ou non. Circuits loisir, non chrono, circuits compétition, chronométrés. CN pour les licenciés FFCO. Inscription avant le 2 mai.

Départs libres entre 9 h 45 et 11 h http://www.asosillery.fr/course-longue-distance-au-cn/ Trépail

