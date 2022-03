COURSE D’ORIENTATION THEMATIQUE jardin HENRI VINAY LE PUY EN VELAY Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Un intervenant se rendra auprès des 3 classes inscrites pour une information autour du racisme et de la lutte contre les discriminations. Les élèves travailleront sur cette thématique avec les enseignants. Une rencontre sportive est organisée pour finaliser : course d’orientation thématique,avec des questions à chaque balise.

En amont de la course d'orientation, une intervention dans chacune des classes

