Course d’orientation Sur la piste d’Auguste Perret… Le Havre, dimanche 16 juin 2024.

Course d’orientation Sur la piste d’Auguste Perret… Le Havre Seine-Maritime

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret Organisé par Pays d’art et d’histoire, par le Club d’Orientation des Boucles de la Seine.

En famille, entre amis ou en solo, partez à la découverte du centre reconstruit par Auguste Perret ! Muni d’une carte, trouvez les balises et collectez les indices disséminés en ville en un minimum de temps pour tenter de remporter la course.

Départs à 10h, 11h et 12h.

Durée 1h30 A partir de 8 ans.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret Organisé par Pays d’art et d’histoire, par le Club d’Orientation des Boucles de la Seine.

En famille, entre amis ou en solo, partez à la découverte du centre reconstruit par Auguste Perret ! Muni d’une carte, trouvez les balises et collectez les indices disséminés en ville en un minimum de temps pour tenter de remporter la course.

Départs à 10h, 11h et 12h.

Durée 1h30 A partir de 8 ans.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16

fin : 2024-06-16

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

L’événement Course d’orientation Sur la piste d’Auguste Perret… Le Havre a été mis à jour le 2024-04-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie