Course d’orientation Régionale de Sprint La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

Course d’orientation Régionale de Sprint La Réole, 3 juillet 2022, La Réole. Course d’orientation Régionale de Sprint

Quais de Garonne La Réole Gironde

2022-07-03 09:00:00 – 2022-07-03 16:00:00 La Réole

Gironde La Réole EUR 4 7 2 Courses d’Orientation Régionales de Sprint au départ des Quais de Garonne. COURSES COMPTANT POUR LE CLASSEMENT NATIONAL Course 1 : Accueil 9h pour un départ à 10h jusqu’à 11h30. Fermeture circuits à 12h30

Course 2 : Accueil 9h pour un départ : 13h30 jusqu’à 15h. Fermeture circuits à 16h

Nombre de circuits compétition : 4 Un parcours adapté sera également proposé aux parents avec poussettes et aux personnes en situation de handicap souhaitant découvrir l’activité de Course d’Orientation. 2 Courses d’Orientation Régionales de Sprint au départ des Quais de Garonne. COURSES COMPTANT POUR LE CLASSEMENT NATIONAL Course 1 : Accueil 9h pour un départ à 10h jusqu’à 11h30. Fermeture circuits à 12h30

Course 2 : Accueil 9h pour un départ : 13h30 jusqu’à 15h. Fermeture circuits à 16h

Nombre de circuits compétition : 4 Un parcours adapté sera également proposé aux parents avec poussettes et aux personnes en situation de handicap souhaitant découvrir l’activité de Course d’Orientation. +33 6 64 18 09 75 2 Courses d’Orientation Régionales de Sprint au départ des Quais de Garonne. COURSES COMPTANT POUR LE CLASSEMENT NATIONAL Course 1 : Accueil 9h pour un départ à 10h jusqu’à 11h30. Fermeture circuits à 12h30

Course 2 : Accueil 9h pour un départ : 13h30 jusqu’à 15h. Fermeture circuits à 16h

Nombre de circuits compétition : 4 Un parcours adapté sera également proposé aux parents avec poussettes et aux personnes en situation de handicap souhaitant découvrir l’activité de Course d’Orientation. US Cenon

La Réole

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Réole Other Lieu La Réole Adresse Quais de Garonne La Réole Gironde Ville La Réole lieuville La Réole Departement Gironde

La Réole La Réole Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-reole/

Course d’orientation Régionale de Sprint La Réole 2022-07-03 was last modified: by Course d’orientation Régionale de Sprint La Réole La Réole 3 juillet 2022 Quais de Garonne La Réole Gironde

La Réole Gironde