Course d’orientation Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Course d’orientation Redon, 26 mars 2022, Redon. Course d’orientation RDV devant l’Office de Tourisme Place de la République Redon

2022-03-26 13:00:00 – 2022-03-26 16:00:00 RDV devant l’Office de Tourisme Place de la République

Redon Ille-et-Vilaine Course d’orientation urbaine. Découvrir Redon autrement à l’aide d’une carte d’orientation très précise pour rechercher des balises. Seul ou à plusieurs, c’est vous qui fixez votre allure, en marchant ou en courant. Ouvert à tous. martsoad@wanadoo.fr +33 6 89 08 94 42 http://crco.fr/ Course d’orientation urbaine. Découvrir Redon autrement à l’aide d’une carte d’orientation très précise pour rechercher des balises. Seul ou à plusieurs, c’est vous qui fixez votre allure, en marchant ou en courant. Ouvert à tous. RDV devant l’Office de Tourisme Place de la République Redon

