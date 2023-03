Course d’orientation – O’Haras Saint-Lô Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Lô

Course d’orientation – O’Haras, 11 mars 2023, Saint-Lô . Course d’orientation – O’Haras Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche

2023-03-11 – 2023-03-11 Saint-Lô

Manche Rendez-vous le 11 mars prochain au Gymnase André Guilbert à Saint-lô, pour participer à la 4ème édition de la course d’orientation « O-Haras ». Organisée par Saint-Lô Triathlon, « O-Haras » est une course d’orientation semi-nocturne, urbaine, dans le haras et les rues de Saint-Lô. Sur le lieu de départ chaque équipe se verra remettre des cartes selon le type d’épreuves ainsi qu’un système de pointage permettant de contrôler le passage à chaque balise. 3 parcours au programme : débutants et compétiteurs trouveront leur bonheur dans les formats proposés. Course affiliée à la FFCO (fédération française de course d’orientation). Rendez-vous le 11 mars prochain au Gymnase André Guilbert à Saint-lô, pour participer à la 4ème édition de la course d’orientation « O-Haras ». Organisée par Saint-Lô Triathlon, « O-Haras » est une course d’orientation semi-nocturne, urbaine, dans le haras et les rues de Saint-Lô. Sur le lieu de départ chaque équipe se verra remettre des cartes selon le type d’épreuves ainsi qu’un système de pointage permettant de contrôler le passage à chaque balise. 3 parcours au programme : débutants et compétiteurs trouveront leur bonheur dans les formats proposés. Course affiliée à la FFCO (fédération française de course d’orientation). http://saintlo-triathlon.fr/ Saint-Lô

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Lô Autres Lieu Saint-Lô Adresse Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche Ville Saint-Lô Departement Manche Lieu Ville Saint-Lô

Saint-Lô Saint-Lô Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lo /

Course d’orientation – O’Haras 2023-03-11 was last modified: by Course d’orientation – O’Haras Saint-Lô 11 mars 2023 manche Rue du Maréchal Juin Saint-Lô Manche Saint-Lô

Saint-Lô Manche