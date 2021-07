Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Gard, Méjannes-le-Clap Course d’Orientation nocturne Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap

Course d'Orientation nocturne 2021-08-23 – 2021-08-23 Le Village Espace Gard Découvertes – Chemin des sports

Méjannes-le-Clap Gard Partez dans la nature, muni d’une carte et d’une frontale ; et trouvez un maximum de balises !! Sensations garanties et fraîcheur assurée ! ► Durée : 2h30 ► Matériel à prévoir : tenue et chaussures de sport, bouteille d’eau, frontale conseillée Info et réservations : Office de Tourisme 04 66 24 42 41 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-05-27 par

