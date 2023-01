Course d’orientation nocturne : La Déboussolée Matignon Matignon Dinan-Cap Fréhel Tourisme Matignon Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

kb:France5322

Matignon

Course d’orientation nocturne : La Déboussolée Matignon, 25 mars 2023, Matignon Dinan-Cap Fréhel Tourisme Matignon. Course d’orientation nocturne : La Déboussolée Place Gouyon Salle municipale Matignon Côtes-d’Armor Salle municipale Place Gouyon

2023-03-25 – 2023-03-25

Salle municipale Place Gouyon

Matignon

Côtes-d’Armor Matignon Parcours d’orientation et randonnée nocturne par équipe. Départ à partir de 20h à la salle municipale Parcours de 3, 5, 7 km pour enfants, parcours de 10 km pour les + 12 ans. Repas sur réservation avant le 20 mars Inscriptions sur la page Facebook “La Déboussolée” Organisé par l’APE de l’école publique de Matignon +33 6 50 35 69 08 http://www.facebook.com/LaDeboussolee Visuel libre de droit

Salle municipale Place Gouyon Matignon

dernière mise à jour : 2023-01-27 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, kb:France5322, Matignon Autres Lieu Matignon Adresse Matignon Côtes-d'Armor Dinan-Cap Fréhel Tourisme Salle municipale Place Gouyon Ville Matignon Dinan-Cap Fréhel Tourisme Matignon lieuville Salle municipale Place Gouyon Matignon Departement Côtes-d'Armor

Matignon Matignon Dinan-Cap Fréhel Tourisme Matignon Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/matignon-dinan-cap-frehel-tourisme-matignon/

Course d’orientation nocturne : La Déboussolée Matignon 2023-03-25 was last modified: by Course d’orientation nocturne : La Déboussolée Matignon Matignon 25 mars 2023 Côtes-d’Armor Dinan-Cap Fréhel Tourisme Matignon Matignon kb:France5322 Place Gouyon Salle municipale Matignon Côtes-d'Armor

Matignon Dinan-Cap Fréhel Tourisme Matignon Côtes-d'Armor