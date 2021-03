Course d’orientation : « Nicosie en français » Centre of Visual Arts & Research,285 Ermou Str. 1017 Nicosie, 20 mars 2021-20 mars 2021, Άγιοι Κωνσταντινος και Ελενης.

Course d’orientation : « Nicosie en français »

Centre of Visual Arts & Research, 285 Ermou Str. 1017 Nicosie, le samedi 20 mars à 09:00

Samedi 20 mars 2021.

Une carte spéciale d’orientation, un crayon, des questions, un téléphone, et c’est parti pour une activité sportive en plein air et pour un défi mental et physique praticable par tous !

Que vous soyez seul, en groupe ou avec vos enfants, vous trouverez votre bonheur : celui de vous promener, de prêter attention à ces mots en français qui parsèment la vieille ville de Nicosie et de redécouvrir le centre historique sous un angle inédit : celui de la francophonie !

Les questions seront disponibles en grec, français et anglais pour que le plus grand nombre puisse participer.

Cet événement est organisé dans le cadre du Mois de la Francophonie par l’Institut français de Chypre en collaboration avec Nicosia Street Quest, le club Orientaction club – Orienteering in Cyprus et le Centre of Visual Arts & Research.

Vous pourrez vous inscrire le jour-même au CVAR (285 Ermou Str. 1017 Nicosie) et débuter la course dans la foulée, entre 9h30 et 11h30. Inscription gratuite.

Les gagnants seront récompensés par des paniers garnis de produits gastronomiques français.

