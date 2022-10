Course d’orientation – La course aux frissons Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Des zombies se sont installés dans le centre-ville de Saint-Brieuc… Venez les défier dans une course d’orientation glaciale et frissonnante… Y survivrez-vous ? Rien n’est moins sûr…

RDV dans la cours du Musée d’art et d’histoire pour un Halloween version 2022 ! https://www.saint-brieuc.fr/pages-speciales/autres/agenda-liste-des-evenements/ Cours du Musée d’art et d’histoire 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc

