Course d’orientation en famille sur primel Lanmeur, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Lanmeur. Course d’orientation en famille sur primel 2021-07-28 – 2021-07-28 RDV Pointe de Primel Parking face au camping municipal

Lanmeur Finistère Une course d’orientation familiale pour découvrir le site de la pointe de Primel tout en jouant. Muni d’une carte et d’une boussole, il vous faudra trouver les balises mais aussi résoudre des énigmes.

Inscription obligatoire. – Sortie en compagnie d’un animateur nature, proposée par le CPIE Pays de Morlaix.

– Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo

– Gratuit

