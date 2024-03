Course d’orientation Route de Chalain Doucier, mardi 20 août 2024.

Course d’orientation le 16, 23, 30 juillet et le 06, 13 et 20 août de 10h00 à 12h00. En famille ou entre amis, amusez vous en pleine nature à trouver le plus rapidement possible les balises.

Ouvert à tous à partir de 6 ans (accompagné d’un adulte) sur réservation à la réception du Domaine de Chalain (10€/adulte, 5€/enfant). EUR.

Début : 2024-08-20 10:00:00

fin : 2024-08-20 12:00:00

Doucier 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

