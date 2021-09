Reims Parc de Champagne Marne, Reims Course d’orientation – Découvrir les aménagements à faire au jardin ou sur le balcon pour favoriser la biodiversité Parc de Champagne Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Course d’orientation – Découvrir les aménagements à faire au jardin ou sur le balcon pour favoriser la biodiversité Parc de Champagne, 2 octobre 2021, Reims. Course d’orientation – Découvrir les aménagements à faire au jardin ou sur le balcon pour favoriser la biodiversité

du samedi 2 octobre au mercredi 6 octobre à Parc de Champagne

En ville, grâce à quelques aménagements, votre jardin peut devenir un véritable îlot de tranquillité pour la faune sauvage, le coupant de la pollution sonore et lumineuse, pour sereinement se nourrir, dormir et se reproduire. Si vous souhaitez connaître les aménagements, venez les découvrir en participant à la course d’orientation au Parc de Champagne dans le cadre de la semaine du Développement Durable.

Entrée libre, sans inscription

Une course d’orientation afin de présenter divers aménagements pour favoriser la biodiversité au jardin ou sur le balcon Parc de Champagne 10 avenue du général Giraud 51100 Reims Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-02T13:00:00 2021-10-02T16:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T16:00:00

