Haut-Rhin EUR 25 °Course d’orientation de la St Etienne : « Colmar au temps du confinement Covid »

Vous fêtez Noël en Alsace ? : venez découvrir le centre historique et les illuminations de Colmar en participant à la 25° Course d’Orientation de nuit de la St Etienne organisée par le Club d’Orientation de Colmar – COC.

Le jeu consiste à trouver dans la ville 25 postes de contrôle indiqués sur la carte qui est remise à l’accueil. Le thème : « Colmar au temps du 1 er confinement Covid ». Départs : individuels entre 16h00 et 17h30 à l’Office Municipal des Sports (OMS), rue des Tisserands à Colmar. Les participants respecteront les directives sanitaires du moment. Inscriptions sur place pour les non licenciés. Une version plus sportive de type « course à la balise» (il faut trouver le maximum des 25 balises en 1 h de temps) avec départ en masse sera proposée à 17h00. Inscription Obligatoire pour les licenciés utilisant leur puce SI. Pour eux date limite : 19 Décembre 2022. Adresse courriel : inscription@cocolmar.fr

Cette manifestation est ouverte à tous : jeunes et adultes, seul ou en famille y compris aux sportifs « handisport ». Un fléchage « course d’orientation » sera mis en place rue Turenne.

Prévoir une lampe de poche pour éclairer la carte. (Les frontales de grandes puissances éblouissant le public seront interdites.) Une découverte inédite de Colmar !

Le Club d’orientation de Colmar vous propose cette animation digestive et ludique est ouverte à tous, trouver 25 postes indiqués sur la carte de jeu. +33 6 86 23 63 53 Colmar

