Course d’orientation dans les Monts du Lyonnais Chevinay Chevinay Catégories d’évènement: Chevinay

Rhône

Course d’orientation dans les Monts du Lyonnais Chevinay, 13 avril 2022, Chevinay. Course d’orientation dans les Monts du Lyonnais Chevinay

2022-04-13 10:00:00 – 2022-04-13 12:00:00

Chevinay Rhône Chevinay EUR 4.5 4.5 A l’occasion de cette initiation, petits et grands ayant l’âme d’un aventurier pourront s’évader dans la nature… Encadrés par le Comité Départemental de Course d’Orientation, ils apprendront à chercher des balises grâce à une carte très précise. +33 4 74 01 48 87 Chevinay

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Chevinay, Rhône Autres Lieu Chevinay Adresse Ville Chevinay lieuville Chevinay Departement Rhône

Chevinay Chevinay Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevinay/

Course d’orientation dans les Monts du Lyonnais Chevinay 2022-04-13 was last modified: by Course d’orientation dans les Monts du Lyonnais Chevinay Chevinay 13 avril 2022 Chevinay rhône

Chevinay Rhône