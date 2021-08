Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc, Savoie Course d’Orientation dans le cadre des animations éco-responsables du Festival de l’Ecot Musical Bonneval-sur-Arc Bonneval-sur-Arc Catégories d’évènement: Bonneval-sur-Arc

Savoie

Course d’Orientation dans le cadre des animations éco-responsables du Festival de l’Ecot Musical Bonneval-sur-Arc, 10 août 2021, Bonneval-sur-Arc. Course d’Orientation dans le cadre des animations éco-responsables du Festival de l’Ecot Musical 2021-08-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-11 17:30:00 17:30:00 Place du village Devant la Grande Maison

Bonneval-sur-Arc Savoie Bonneval-sur-Arc Venez participer à une Course d’Orientation sur le thème de l’écologie. Répondez aux questions qui vous seront posées à chaque balise et qui vous amèneront sur l’espace d’animations éco-responsable du Festival « l’Ecot Musical » info@hautemaurienne.com +33 4 79 05 99 06 https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ dernière mise à jour : 2021-08-04 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bonneval-sur-Arc, Savoie Autres Lieu Bonneval-sur-Arc Adresse Place du village Devant la Grande Maison Ville Bonneval-sur-Arc lieuville 45.37167#7.04681