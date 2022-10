Course d’orientation « ça te dit la Mortainaise ? » Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

2022-11-19 – 2022-11-19

Manche Une ville vallonnée, un environnement préservé, une carte d’orientation magnifique (normes IOF), l’ambiance Vikazim… Venez nombreux goûter aux joies de l’orientation en équipe grâce à cet événement ouvert à tous, licenciés FFCO ou non, sportifs du dimanche ou raideur aguerris, groupe d’amis ou de collègues, défi personnel ou envie de se faire plaisir, chacun trouvera une bonne raison de s’inscrire ! Au programme, 3 formats de course allant de la belle balade à l’aventure en équipe. Il s’agit d’une épreuve où les balises auront différentes valeurs de points. A vous de faire les bons choix dans le temps imparti ! → Composez votre équipe de 2 à 4 personnes.

→ pas besoin de certificat médical.

→ [NOUVEAU] Cette année, l'épreuve sera chronométrée et un classement sera établi.

