Course d’orientation Bellefosse, 26 juin 2022, Bellefosse.

Course d’orientation

Route départementale 214 Bellefosse Bas-Rhin

2022-06-26 – 2022-06-26

Bellefosse

Bas-Rhin

Bellefosse

EUR Le Ski Club de BARR organise au Col de la Charbonnière, au Champ du Feu une course d’orientation départementale, ouverte à tous. Départ à 10h.

En plus des circuits chronométrés compétition (réservés aux licenciés et aux non licenciés munis d’un certificat médical), un circuit loisirs de 2,7 km environ, à faire à allure libre (seul, en famille ou entre amis) est proposé aux non- initiés désirant découvrir la Course d’Orientation…

Des animateurs qualifiés, leur apporteront, avant le départ, toutes les explications nécessaires sur l’orientation, la carte afin qu’ils puissent réaliser leur circuit en toute sérénité.

Sur place, retrouver une buvette, knacks et pâtisseries.

+33 3 88 50 88 55

Le Ski Club de BARR organise au Col de la Charbonnière, au Champ du Feu une course d’orientation départementale, ouverte à tous. Départ à 10h.

En plus des circuits chronométrés compétition (réservés aux licenciés et aux non licenciés munis d’un certificat médical), un circuit loisirs de 2,7 km environ, à faire à allure libre (seul, en famille ou entre amis) est proposé aux non- initiés désirant découvrir la Course d’Orientation…

Des animateurs qualifiés, leur apporteront, avant le départ, toutes les explications nécessaires sur l’orientation, la carte afin qu’ils puissent réaliser leur circuit en toute sérénité.

Sur place, retrouver une buvette, knacks et pâtisseries.

Bellefosse

dernière mise à jour : 2022-06-18 par