Château Guiraud vous invite pour un parcours d'orientation au coeur de la propriété, 1er Grand Cru Classé en 1855. Un parcours de 5 kilomètres à travers le vignoble, vous initie aux pratiques naturelles de Château Guiraud, grâce à des énigmes ludiques et accessibles à tous ! Munis d'une carte d'orientation et d'une boussole, vous sillonnez les rangs de vignes à la recherche des balises et des points d'intérêt aux multiples points de vue. A la clef du parcours, une dégustation des vins de la propriété sera commentée. Les enfants dégusteront un verre de jus de pomme kiwi bio de la région. Une activité insolite, pour les grands et les petits pour découvrir les secrets d'un vignoble naturel. Départ toute la journée, de 10h à 16h. Sur réservation. Prévoir une tenue confortable et des chaussures de sport.

