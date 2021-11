Maen Roch Maen Roch Ille-et-Vilaine, Maen Roch Course d’orientation aquatique Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Course d’orientation aquatique Maen Roch, 30 novembre 2021, Maen Roch. Course d’orientation aquatique Saint-Brice en Coglès Centre aquatique Coglé’o Maen Roch

– Saint-Brice en Coglès Centre aquatique Coglé’o

Maen Roch Ille-et-Vilaine Venez participer à La Course d’orientation aquatique et subaquatique ! Plusieurs niveaux de difficultés et de parcours semés d’obstacles et d’embûches grâce à la profondeur du bassin.

Venez relever le défi !

Lot de participation pour tous. Tarifs habituels : Adulte : 4,90€ Enfant : 3,40€

