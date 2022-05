Course d’obstacles : La Hopla Race Alteckendorf, 28 mai 2022, Alteckendorf.

Course d’obstacles : La Hopla Race Alteckendorf

2022-05-28 14:00:00 – 2022-05-28 23:55:00

Alteckendorf Bas-Rhin Alteckendorf

EUR La première course à obstacles du Pays de la Zorn, une course non chronométrée fun, conviviale et accessible à tous : c’est le retour de la Hopla Race, 2ème édition à Alteckendorf !

Venez vous défouler entre amis, collègues, en famille ou avec votre équipe sportive sur un parcours de 8 km avec 20 obstacles accessible pour tous, à partir de 16 ans !

Des pneus, un pont de singe, un ventri-glisse, de la boue, de la boue et encore de la boue… Une compilation d’obstacles funs et délirants pour passer un moment inoubliable.

Restauration, buvette et 2 groupes de musique accompagneront votre soirée après la course.

