Course d’obstacles Galogadou La chevrie Pervenchères, dimanche 31 mars 2024.

A l’occasion de la réouverture au public, le grand refuge SPA organise Galogadou, une course d’obstacles à surmonter. Les participants pourront courrir seuls ou en équipe sur un parcours de 4,5 km, semé d’embuches et de boue. Il sera agrémenté de 11 obstacles.

Les particpants devront venir et participer déguisés (en animal orange et/ou roux) en faveur de la protection animale et de ses enjeux.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

La chevrie Grand Refuge SPA

Pervenchères 61360 Orne Normandie

