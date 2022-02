Course des Vignes Buvilly Buvilly Catégories d’évènement: Buvilly

Jura

Course des Vignes Buvilly, 18 juin 2022, Buvilly. Course des Vignes Rue du Lac La Pierrerie Buvilly

2022-06-18 – 2022-06-18 Rue du Lac La Pierrerie

Buvilly Jura Buvilly EUR 11 11 Samedi 18 juin Découvrez ce parcours vallonné de 13 km dans les vignes entre les villages de Pupillin et Buvilly. Distance: 12,3 km

D+: 180 m Pensez à votre licence ou certificat médical. https://www.coursedesvignes.fr/ Samedi 18 juin Découvrez ce parcours vallonné de 13 km dans les vignes entre les villages de Pupillin et Buvilly. Distance: 12,3 km

D+: 180 m Pensez à votre licence ou certificat médical. Rue du Lac La Pierrerie Buvilly

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Buvilly, Jura Autres Lieu Buvilly Adresse Rue du Lac La Pierrerie Ville Buvilly lieuville Rue du Lac La Pierrerie Buvilly Departement Jura

Buvilly Buvilly Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buvilly/

Course des Vignes Buvilly 2022-06-18 was last modified: by Course des Vignes Buvilly Buvilly 18 juin 2022 Buvilly Jura

Buvilly Jura