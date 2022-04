Course des Sabotiers Bazouges-la-Pérouse, 12 juin 2022, Bazouges-la-Pérouse.

Course des Sabotiers Le Moulin de la Forêt Base de loisirs Récrénature Bazouges-la-Pérouse

2022-06-12 08:30:00 – 2022-06-12 Le Moulin de la Forêt Base de loisirs Récrénature

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse

La Course des Sabotiers est de retour pour une 9ème édition en forêt de Villecartier !

Tout au long de ces parcours qui emprunte vallons et sous-bois, vous découvrirez les richesses naturelles, paysagères et patrimoniales qui s’y cachent : étangs, vallons encaissés, chaos rocheux couverts de mousse, petits monuments et autres arbres remarquables, entre futaie de hêtres, de chênes et de buissons de houx..

4 courses sont au programme :

– Un trail court de 30 km | Départ à 8h40

– Une course duo de 5,4 km | Départ 9h15

– Une course nature de 16 kms | Départ 9 h 20

– Une course populaire de 10,2 km | Départ à 10h15

Inscriptions conseillées via le site klikego.com

https://www.runtrail.fr/event/12815/course-des-sabotiers

