Course des Rives de la Thur Cernay, 30 octobre 2022, Cernay.

Course des Rives de la Thur Cernay

2022-10-30 08:45:00 – 2022-10-30

Cernay 68700

Venez nombreux découvrir la course à pied ! Au programme, 4 courses pour toute la famille : 800 m pour les enfants nés entre 2009 et 2011, 2 km pour les enfants nés entre 2003 et 2008, 5 km mesurés, pour les personnes nées en 2002 et avant et 10 km classant, pour les personnes nées en 2002 et avant.

Plusieurs parcours (de 800m à 10km) pour toute la famille.

+33 3 89 39 77 80

